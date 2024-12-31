На Вінниччині в результаті вибуху в кабінеті керівника підприємства загинули троє людей

Подія сталась 31 грудня близько 12:00 години у селищі Крижопіль. За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події. Станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги.

Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований.

На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Обставини встановлюються.

Поліція Вінницької області