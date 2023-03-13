На Вінниччині в суді було доведено винуватість матері та її співмешканця у смерті немовляти

Вінницький районний суд Вінницької області за результатами оцінки наданих прокурором Вінницької окружної прокуратури доказів визнав винуватими 45-річного жителя Вінницького району та його 30-річну співмешканку у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 3 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, що спричинило смерть особи).

Ювенальним прокурором у суді доведено, що у січні 2019 року обвинуваченого роздратував плач півторамісячного сина співмешканки. Він вихопив з рук матері малюка та, докладаючи фізичну силу, жбурнув дитину, внаслідок чого вона вдарилася об дерев’яну дошку дивана, отримавши тяжкі тілесні ушкодження у виді переломів та вивихів верхньої та нижньої кінцівок.

Матір хлопчика, усвідомлюючи що її син внаслідок отриманих травм перебуває у небезпечному для життя стані, маючи реальну можливість допомогти дитині, забезпечивши надання своєчасної медичної допомоги, не вчинила дій, необхідних для відвернення небезпеки здоров’ю та життю дитини – за медичною допомогою для сина не звернулася. На п’ятий день після отриманих травм хлопчик помер.

У суді мати дитини свою вину визнала повністю. Обвинувачений вини не визнав, перекладаючи відповідальність виключно на жінку.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів обвинувачених судом визнано винуватими у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень. Горе-матір засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі, а її співмешканця – до 9 років позбавлення волі.

На цей час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури