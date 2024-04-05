На Вінниччині вбивця 26-річної дівчини отримав довічне позбавлення волі

До довічного ув’язнення засудив Тульчинський районний суд зловмисника, який у квітні минулого року вбив 26-річну дівчину та заховав її тіло у хащах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік приїхав до потерпілої додому у селище Кирнасівку в ніч з 13 на 14 квітня 2023 року. Під час спілкування між ними виникла суперечка, яка переросла у конфлікт. Чоловік спочатку вдарив потерпілу по обличчю, а потім, коли вона впала на землю, почав її душити. Намагаючись приховати злочин, він завантажив тіло потерпілої до її ж автомобіля та вивіз за межі міста, де прикидав його землею та гіллям. Після чого відігнав автомобіль на 20 км від будинку потерпілої та залишив.

Над розкриттям та документуванням цього особливо тяжкого злочину працювали працівники Тульчинського райвідділу поліції, слідчі, криміналісти та оперативники обласного главку поліції Вінниччини. Процесуальне керівництво здійснювала Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Днями Тульчинський районний суд Вінницької області виніс вирок 28-річному жителю Тульчина, який вчинив особливо тяжкий злочин.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав фігуранта винним у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 3 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області