На Вінниччині водій із 3,39 проміле алкоголю у крові вчинив ДТП на викраденому авто

4 січня близько 15.00 на спецлінію 102 надійшов виклик про те, що на автодорозі М-30, неподалік села Гунька Немирівської територіальної громади, водій Fiat Doblo в’їхав у бетонну опору.

Зі слів заступниці начальника відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Марини Уманець, на місце події прибули поліцейські та медики. Правоохоронці з’ясували, що 33-річний фігурант попросив свого знайомого відвезти його разом із дітьми у сусіднє село. У місці призначення 48-річний керманич вийшов з авто Fiat Doblo, чим скористався зловмисник. Дорогою нетверезий правопорушник допустив зіткнення викраденого автомобіля, у салоні якого перебували його діти 5 та 9 років, з бетонною електроопорою. Медики надали малолітним медичну допомогу без госпіталізації.

Результат освідування чоловіка показав наявність у крові 3,39 проміле алкоголю.

Правопорушника затримали у процесуальному порядку. До обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Відділ комунікації поліції Вінницької області