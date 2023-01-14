На Вінниччині викрили групу шахраїв, які заволоділи генераторами вартістю понад 300 000 гривень

Раніше судимий зловмисник разом зі своїм спільником використовуючи сфальсифіковані документи заволоділи п’ятьма генераторами. Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

9 січня до Відділу поліції № 1 Вінницького райуправління поліції звернувся 26-річний житель області з повідомленням про шахрайство. Чоловік розповів, що його замовлення, яке надійшло до одного із відділень пошти, отримала невідома особа. У посилці знаходились 5 генераторів вартістю близько 340 000 грн.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцією було встановлено, що зловмисник завчасно підготувався до злочину. Дізнавшись номер мобільного телефону потерпілого, правопорушник встановив його особисті дані та використав їх для підробки паспорту. Спільник зловмисника прийшов до відділення пошти та за допомогою фальсифікованих документів забрав посилку, звідки перевіз майно до сусідньої області.

За виконання поставленого організатором завдання спільник отримав аванс у розмірі 3 000 гривень. Решту винагороди, 10 000 гривень, організатор мав передати після реалізації викраденого.

Зловмисники переховувались. Організатора шахрайської схеми, раніше судимого за вчинення аналогічних злочинів 33-річного мешканця Житомирської області, оперативники Управління карного розшуку та Відділу поліції № 1 Вінницького райуправління поліції розшукали у м. Погребище на Вінниччині. Його 19-річного спільника – у Чернівецькій області.

За цим фактом слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). За таке правопорушення передбачено покарання до 8-ми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області