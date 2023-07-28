На Вінниччині викрили групу засуджених, які під виглядом банківських працівників ошукували людей

Засуджені віком 31, 32 та 40 років ошукували людей з різних регіонів України. Один із фігурантів вводив у оману потерпілих, представляючись співробітником служби безпеки банку, переконував їх перерахувати кошти на так званий «безпечний» рахунок, а також отримував конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток, звідки виводив усі наявні кошти.

Злочинну схему зловмисників викрили поліцейські відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції за оперативного супроводу Управління карного розшуку обласного главку та оперативною групою Державної установи Крижопільський виправний центр № 113 та працівників оперативного відділу ЦЗМУ за процесуального керівництва Тульчинської окружної прокуратури.

До складу групи входили раніше судимий за майнові зловини 32-річний уродженець Вінницької області, засуджений за убивство та розбійний напад 31-річний киянин та 40-річний черкащанин.

Завдяки проведеному комплексу розшукових заходів і слідчих дій оперативники викрили правопорушників, які упродовж року ошукували жителів Одеської, Львівської, Івано-Франківської та Вінницької областей. Наразі слідчі задокументували ряд злочинних епізодів.

32-річний засуджений телефонував за випадковими номерами. Під час розмови він представлявся співробітником банку та повідомляв потерпілим неправдиву інформацію про те, що начебто хтось намагається зняти кошти з їх банківських рахунків.

Аби «запобігти» зняттю грошей, шахрай пропонував співрозмовнику діяти за його інструкцією та здійснити певні операції. Після того, як потерпілі виконували його вказівки, всі кошти з карток зараховувалися на підконтрольні йому та його співучасникам банківські рахунки та мобільні телефони.

Під час обшуків за місцем відбування покарання зловмисників поліцейські вилучили докази, які вказують на їхню причетність до злочинної діяльності, а саме, мобільні телефони, сім картки, банківські картки та чорнові записи.

За цим фактом слідством розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Наразі поліція встановлює інших осіб, які могли постраждати від дій зловмисників, а також людей, які можуть бути причетними до злочину.

Відділ комунікації поліції Вінницької області