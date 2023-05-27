На Вінниччині викрили зловмисника, який за допомогою фішингу привласнив понад 100 тисяч гривень громадян

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У Вінниці правоохоронці викрили шахрая, який створював та розсилав фішингові посилання під виглядом надання допомоги нібито від міжнародних організацій. У такий спосіб він отримував доступ до рахунків громадян і надалі привласнював їхні гроші. Фігуранту повідомлено про підозру.

Протиправну діяльність 19-річного вінничанина викрили слідчі Відділу поліції №2 Вінницького райуправління поліції спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам Вінниччини та працівниками служб безпеки банку.

правоохоронці вінниччини викрили зловмисника, який за допомогою фішингу привласнив понад 100 тисяч гривень громадян

Зловмисник розсилав фішингові посилання через месенджери під приводом надання допомоги від різних міжнародних організацій: Червоний хрест, ООН, UNICEF та інших організацій. Інтерфейс шахрайського сайту був подібним до офіційного ресурсу і сайту банківської установи.

Коли люди переходили за отриманим посиланням, зловмисник отримував дані банківських карток громадян і входив до облікових записів онлайн-банкінгу. Надалі фігурант замінював фінансові номери телефонів на підконтрольні.

З рахунків потерпілих зловмисник розраховувався за послуги в інтернет ресурсах, а також знімав готівку.

Загальна сума збитків, завдана потерпілим, становить понад 100 000 гривень.

За місцем проживання фігуранта працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

26 травня слідчі за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури оголосили зловмиснику підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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