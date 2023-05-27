На Вінниччині викрили зловмисника, який за допомогою фішингу привласнив понад 100 тисяч гривень громадян

У Вінниці правоохоронці викрили шахрая, який створював та розсилав фішингові посилання під виглядом надання допомоги нібито від міжнародних організацій. У такий спосіб він отримував доступ до рахунків громадян і надалі привласнював їхні гроші. Фігуранту повідомлено про підозру.

Протиправну діяльність 19-річного вінничанина викрили слідчі Відділу поліції №2 Вінницького райуправління поліції спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам Вінниччини та працівниками служб безпеки банку.

Зловмисник розсилав фішингові посилання через месенджери під приводом надання допомоги від різних міжнародних організацій: Червоний хрест, ООН, UNICEF та інших організацій. Інтерфейс шахрайського сайту був подібним до офіційного ресурсу і сайту банківської установи.

Коли люди переходили за отриманим посиланням, зловмисник отримував дані банківських карток громадян і входив до облікових записів онлайн-банкінгу. Надалі фігурант замінював фінансові номери телефонів на підконтрольні.

З рахунків потерпілих зловмисник розраховувався за послуги в інтернет ресурсах, а також знімав готівку.

Загальна сума збитків, завдана потерпілим, становить понад 100 000 гривень.

За місцем проживання фігуранта працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

26 травня слідчі за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури оголосили зловмиснику підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області