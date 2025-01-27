На Вінниччині викрито осіб, які збирали та поширювали інформацію про діяльність Збройних Сил та інших військових формувань

Співробітники підрозділу внутрішньої та власної безпеки по Могилів-Подільському прикордонному загону ГВЗВВБ «Південь» Державної прикордонної служби України у взаємодії зі співробітниками відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області викрили групу осіб діяльність яких становила загрозу національній безпеці України.

Встановлено, що дві жительки Могилів-Подільської громади створили закриту групу в одній із соціальних мереж. У цій спільноті, що налічувала майже 9 тисяч учасників, організатори систематично публікували фото та відеоматеріали про діяльність представників Держприкордонслужби та інших військових формувань. Крім того, вони збирали дані про місця розташування стаціонарних та мобільних блокпостів на території прикордонного району Вінницької області.

У ході санкціонованих обшуків у фігуранток кримінального провадження вилучено мобільні телефони, планшети, які використовувалися для протиправної діяльності.

Адміністраторкам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 114-1 КК України «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань».

Заходи проводилися в рамках кримінального провадження за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури та силової підтримки мобільного підрозділу спеціального призначення «ДОЗОР».

ДПСУ