На Вінниччині викрито розгалужену мережу збуту наркоти у виправній колонії, очолювану т.зв. «смотрящим»

За даними слідства, ув’язнені, користуючись своїми кримінальними зв’язками, налагодили незаконне постачання наркотичних засобів до місця позбавлення волі та збут серед засуджених.

Організував наркобізнес 37-річний в’язень, який позиціонував себе у злочинній спільноті «смотрящим» за колонією та керував наркозлочинами зсередини в’язниці. Користуючись своїм становищем у «кримінальному світі», він призначив відповідальну за наркотрафік особу та надавав вказівки іншим учасникам групи.

Участь у проведенні масштабної спецоперації брали понад 100 правоохоронців одночасно: слідчі слідчого управління та оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю, Управління карного розшуку у взаємодії з оперативним відділом Державної установи «Вінницька виправна колонія № 86», за силової підтримки спецпідрозділів КОРД, РПОП та воєнізованого формування ДКВС «ЦИКЛОН», під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.

Під час обшуків у місцях утримання підозрюваних вилучили майже кілограм канабісу, речовини ймовірно психотропні, мобільні телефони та SIM-карти, флеш накопичувачі, чорнові записи та інші речові докази.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Усі причетні особи встановлюються. Також перевіряється оперативна інформація щодо скоєння підозрюваними ряду інших кримінальних правопорушень на території держави, ймовірно пов’язаних із шахрайськими діями.

Досудове розслідування триває.

