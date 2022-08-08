На Вінниччині заблоковано канал нелегального переправлення псевдостудентів до країн ЄС

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На Вінниччині СБУ продовжує системно виявляти та блокувати схеми незаконного перетину державного кордону потенційними призовниками.

Цього разу оперативники спецслужби викрили у Вінниці зловмисників, які використовували протиправний механізм із виготовлення фіктивних документів про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону в пунктах пропуску.

Возможно, это изображение текст «WILLA Walmılsakll. የራች4 02-787 Warszawo, Date: 27.07 2022 Place: Warsaw LETTER OF ACCEPTANCE hereby confirm that Surname: Citizenship: Ukraine Birth: Has been admitted to Master's Program Information Technologies for the period studies 01.10.2021 01.10.2023 Language of studying: Polish ofstudying: :Full-time Course Duration: semesters) Expected Arrival Date: 2022- Commence Date: 2021-10-01 Payment status: Registration and tuition fee for the University:" 山L University's address: H year received Accommodation: Confirmed Warsaw, Poland the University Vistula University hereby declares that case ofvisa refusal the tuition fee Dyrektor Dziekanatu refunded except registration cлyж6a 6e3neKи yKpaйHи»

За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців Вінниці та двоє громадян України, які на даний час тимчасово перебувають закордоном. Пакет фіктивних документів, що нібито підтверджують навчання у європейських вишах, фігуранти провадження оцінювали від 3000 до 4000 доларів США з особи.

Правоохоронці викрили зловмисників у середмісті Вінниці «на гарячому», під час отримання грошових коштів від чергового ухилянта.
Ділків було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У межах кримінального провадження їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За оперативними даними, оборудка функціонувала кілька місяців, за цей час їх «послугами» встигли скористатися до 10 потенційних призовників.

Заходи із викриття злочинної схеми здійснювалися спільно зі слідчими ГУ Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Управління СБ України у Вінницькій області

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