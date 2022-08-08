На Вінниччині заблоковано канал нелегального переправлення псевдостудентів до країн ЄС

На Вінниччині СБУ продовжує системно виявляти та блокувати схеми незаконного перетину державного кордону потенційними призовниками.

Цього разу оперативники спецслужби викрили у Вінниці зловмисників, які використовували протиправний механізм із виготовлення фіктивних документів про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону в пунктах пропуску.

За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців Вінниці та двоє громадян України, які на даний час тимчасово перебувають закордоном. Пакет фіктивних документів, що нібито підтверджують навчання у європейських вишах, фігуранти провадження оцінювали від 3000 до 4000 доларів США з особи.

Правоохоронці викрили зловмисників у середмісті Вінниці «на гарячому», під час отримання грошових коштів від чергового ухилянта.

Ділків було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У межах кримінального провадження їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За оперативними даними, оборудка функціонувала кілька місяців, за цей час їх «послугами» встигли скористатися до 10 потенційних призовників.

Заходи із викриття злочинної схеми здійснювалися спільно зі слідчими ГУ Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Управління СБ України у Вінницькій області