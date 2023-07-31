На Вінниччині заступник керівника підрозділу поліції узяв хабаря за вирішення питання на користь підозрюваного

Прокурорами Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно поліцейського з числа керівного складу районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області за обвинуваченням в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за невчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрозділ, підпорядкований поліцейському, у травні 2023 року здійснював оперативний супровід у кримінальному провадженні про грабіж. Аби вирішити питання про незатримання підозрюваного та обрання йому запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, а також зміну кваліфікації на менш тяжкий злочин, правоохоронець висунув останньому вимогу про необхідність передачі за таку «послугу» 5000 доларів США.

Надалі поліцейський зустрівся з підозрюваним у справі та отримав від нього частину коштів – 500 доларів США. Після цього був затриманий співробітниками СБУ і ДБР за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури