На Вінниччині засуджено «кремлепатріархатного» попа, який вихваляв Путіна

Published

Протоієрея УПЦ МП засуджено до п’яти років позбавлення волі

Суд оголосив вирок у справі щодо настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння. Йдеться про протоієрея Євгена Кошельника. Про це повідомив Калинівський районний суд.

Like

Tags:

You may also like...