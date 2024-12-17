На Вінниччині засуджено «кремлепатріархатного» попа, який вихваляв Путіна

Протоієрея УПЦ МП засуджено до п’яти років позбавлення волі

Суд оголосив вирок у справі щодо настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння. Йдеться про протоієрея Євгена Кошельника. Про це повідомив Калинівський районний суд.

Як зазначається, священник Московської церкви вихваляв російського диктатора Володимира Путіна й окупантів, очікував їх приходу в область, а також ширив прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Telegram. За це, відповідно до вироку суду, священнослужителя визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Згідно з повідомленням пресслужби суду, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби буде замінено на тримання під вартою.