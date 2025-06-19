На Вінниччині засуджено уродженця Луганщини, який убив пенсіонерку за 6500 грн

За публічного обвинувачення прокурорів Хмільницької окружної прокуратури 61-річного уродженця Луганщини визнано винуватим в умисному вбивстві та у розбої, спрямованому на заволодінні майном у великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Трагедія сталася у січні 2024 року у Хмільницькому районі.

Прокурор у суді переконливо довів, що чоловік, маючи не зняту та не погашену судимість, прийшов до 88-річної пенсіонерки, якій він інколи допомагав по господарству, позичити гроші. Жінка дала йому 1000 грн, а решту поклала на стіл під скатертину.

Бажаючи отримати всі кошти, обвинувачений задушив жінку, а тіло викинув у криницю. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння майном потерпілої, діючи умисно, знаючи місце зберігання грошових коштів жінки, викрав 6500 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Хмільницький міськрайонний суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів та призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого відділу відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури