На Вінниччині затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату у лікарні

5 грудня у м. Калинівка працівники поліції затримали місцевого жителя, який у лікарні вчинив хуліганські дії відносно медичних працівників. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За такий злочин йому загрожує до семи років ув’язнення.

Вранці, близько 04.30 до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівниці медичного закладу про те, що один з відвідувачів у приймальному відділенні лікарні поводить себе агресивно та демонструє невідомий вибуховий пристрій.

За викликом відразу прибули поліцейські групи реагування патрульної поліції.

Працівники поліції намагалися заспокоїти чоловіка та запропонували йому добровільно віддати небезпечний предмет. Але на їх прохання правопорушник не реагував. Надалі зловмисник витяг запобіжне кільце з предмета, зовні схожого на гранату, й поклав його на стіл, тримаючи при цьому іншу руку у кишені.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції Володимир Олексюк, шляхом перемовин поліцейським вдалося вивести правопорушника з медичного закладу.

Залишивши лікарню, у супроводі правоохоронців, він попрямував до центральної площі міста. Там чоловік кинув гранату, яка в подальшому вибухнула.

Відразу після вчинення злочину правопорушника затримали. Ним виявився 45–річний житель районного центру.

Під час вибуху ніхто не постраждав.

Встановлено, що небезпечний предмет належить до піротехнічних виробів «ПІРО-5».

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин йому загрожує покарання – до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області