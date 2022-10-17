На Вінниччині затримали чоловіка за замах на життя поліцейського (відео)

Фігурант кримінального провадження поклав на капот машини правоохоронця пакет із саморобним вибуховим пристроєм, який здетонував, коли він оглядав «знахідку». Після вибуху капітан поліції отримав серйозні травми. Завдяки злагодженій роботі працівників кількох підрозділів поліції Вінниччини зловмисника затримали.

13 жовтня 2022 року поблизу свого будинку начальник сектору превенції одного з відділень поліції Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області виявив на капоті автівки чорний поліетиленовий пакунок. Коли поліцейський намагався оглянути «знахідку», стався вибух. З чисельними опіками його госпіталізували.

У результаті комплексу розшукових заходів оперативники управління розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських, Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Вінницького управління ДВБ НПУ спільно зі слідчими та працівниками карного розшуку поліції ГУНП у Вінницькій області встановили зловмисника.

Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який є фігурантом двох кримінальних проваджень, розпочатих за фактом виготовлення та збуту безакцизної алкогольної продукції. Під час слідчих дій чоловік у присутності правоохоронців почав безцеремонно себе поводити та спровокував конфліктну ситуацію із поліцейським. Аби поквитатись з посадовцем поліції, який став на заваді розвитку незаконного бізнесу, він вирішив «прибрати» його за допомогою вибухівки, підклавши її на автівку.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ та поліції Вінниччини провели за місцем мешкання зловмисника невідкладний обшук. Під час заходу вилучили комплектуючі для виготовлення кустарного вибухового пристрою, а у комп’ютері 40-річного чоловіка виявили контент з характеристиками вибухових речовин та інструкцію із виготовлення вибухівки.

Під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вінницької поліції оголосили йому про підозру за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Коментар: речник ДВБ НП України Олександра Кузнєцова

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України