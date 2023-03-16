На Вінниччині затримали групу вимагачів, до складу якої входив росіянин

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Неодноразово раніше судимі затримані: 38-річний вінничанин та 35-річний громадянин російської федерації шляхом обману домовились  про зустріч з майстром по ремонту техніки у Вінниці. Звинувативши  його у непрофесійній роботі,  зловмисники почали психологічно на нього тиснути, погрожувати фізичною розправою, бити та вимагати  100 тисяч гривень «моральної шкоди».  Частину коштів чоловік перерахував одразу,  а решту суми – згодом, позичивши у рідних.

За словами начальника обласного главку поліції Івана Іщенка, спеціальну операцію по затриманню фігурантів, старший з яких позиціонував себе представником криміналітету, проводили оперативники Управління карного розшуку та слідчі Слідчого управління. Силову підтримку проведення невідкладних слідчих дій забезпечували бійці КОРДу.

на вінниччині поліцейські затримали групу вимагачів, до складу якої входив громадянин росії

14 березня фігуранти зустрілись з 24-річним потерпілим, який займався ремонтом телевізора одного із них, на околиці Вінниці. Вони звинуватили його у непрофесійній роботі та неякісному ремонті техніки. Протягом кількох годин зловмисники били та знущались з хлопця, а потім почали вимагати у нього гроші.

Загалом потерпілий перерахував вимагачам 105 тисяч гривень. Для того, щоб зібрати зазначену суму, йому довелось просити гроші у родичів.

Під час невідкладних слідчих дій, було проведено ряд обшуків та вилучено докази протиправної діяльності затриманих.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчі клопотатимуть у суді про обрання фігурантам запобіжного заходу – тримання під вартою.

Поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до інших аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Вінницької області 

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