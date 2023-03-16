На Вінниччині затримали групу вимагачів, до складу якої входив росіянин

Неодноразово раніше судимі затримані: 38-річний вінничанин та 35-річний громадянин російської федерації шляхом обману домовились про зустріч з майстром по ремонту техніки у Вінниці. Звинувативши його у непрофесійній роботі, зловмисники почали психологічно на нього тиснути, погрожувати фізичною розправою, бити та вимагати 100 тисяч гривень «моральної шкоди». Частину коштів чоловік перерахував одразу, а решту суми – згодом, позичивши у рідних.

За словами начальника обласного главку поліції Івана Іщенка, спеціальну операцію по затриманню фігурантів, старший з яких позиціонував себе представником криміналітету, проводили оперативники Управління карного розшуку та слідчі Слідчого управління. Силову підтримку проведення невідкладних слідчих дій забезпечували бійці КОРДу.

14 березня фігуранти зустрілись з 24-річним потерпілим, який займався ремонтом телевізора одного із них, на околиці Вінниці. Вони звинуватили його у непрофесійній роботі та неякісному ремонті техніки. Протягом кількох годин зловмисники били та знущались з хлопця, а потім почали вимагати у нього гроші.

Загалом потерпілий перерахував вимагачам 105 тисяч гривень. Для того, щоб зібрати зазначену суму, йому довелось просити гроші у родичів.

Під час невідкладних слідчих дій, було проведено ряд обшуків та вилучено докази протиправної діяльності затриманих.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчі клопотатимуть у суді про обрання фігурантам запобіжного заходу – тримання під вартою.

Поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до інших аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Вінницької області