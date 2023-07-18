На Вінниччині затримали мешканця Могилів-Подільського району, який викрав ₴25 тисяч з пекарні

Встановили злодія завдяки камерам відеоспостереження. Частину крадених грошей зловмисник видав поліцейським, а більшість намагався сховати в одязі. Чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Із повідомленням про крадіжку до поліції звернулась 30-річна власниця пекарні м. Бар. Заявниця розповіла, що вночі невідомі особи пошкодили скляні двері приміщення та викрали 25 000 гривень з каси.

– Особу та місцезнаходження правопорушника поліцейські встановили протягом доби. 33-річного жителя Могилів-Подільського району затримали за місцем проживання. Правоохоронці вилучили у затриманого частину викрадених грошових коштів – близько 16 тисяч гривень, – розповідає начальник відділення поліції № 1 Жмеринського РВП Олександр Клименко.

Поліцейські з’ясували, що чоловік раніше вже скоював майнові злочини. Зловмисник «гастролював» населеними пунктами Вінниччини, де займався крадіжками.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вказаним фактом слідчі проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За цей злочин підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області