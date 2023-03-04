На Вінниччині затримали нетверезого зловмисника, який поранив ножем брата

3 березня працівники поліції затримали 38-річного жителя Могилів-Подільської міської громади, який під час розпиття спиртних напоїв та раптового конфлікту ножем наніс тілесні ушкодження старшому брату. Потерпілий госпіталізований до лікарні, підозрюваний поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Близько 19:20 до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство. За вказаною адресою прибули працівники групи реагування патрульної поліції, які виявили 42-річного чоловіка з травмою черевної порожнини.

На місце події поліцейські викликали лікарів.

Як розповів керівник Могилів-Подільського районного відділу поліції Василь Ободовський, в ході першочергових слідчих дій та на підставі зібраних речових доказів поліцейські затримали на місці злочину молодшого брата потерпілого, причетного до скоєного.

На момент затримання підозрюваний перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці встановили, що ввечері двоє братів та співмешканка одного з них спільно відпочивали у будинку 42-річного потерпілого. Після застілля між братами виник побутовий конфлікт, який в подальшому переріс у бійку. Надалі молодший із них взяв кухонний ніж та завдав удар у живіт іншому.

На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру й обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області