На Вінниччині затримали підозрюваного у нанесенні ножового поранення співмешканці

5 травня під час раптового конфлікту зловмисник спричинив ножове поранення цивільній дружині. Чоловік та жінка знаходились в стані алкогольного сп’яніння. Потерпіла перебуває в медичному закладі, затриманий – в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами керівника Відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Вадима Революка, до поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про госпіталізацію з ножовим пораненням 26-річної жительки Бершадської міської громади.

Слідчі з’ясували, що потерпілій поранення ножем під час суперечки наніс її 54-річний співмешканець.

Раніше судимого за майнові злочини зловмисника, поліцейські затримали за місцем проживання.

Причину конфлікту з’ясовує поліція.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідством розслідується провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Відділ комунікації поліції Вінницької області