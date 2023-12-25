На Вінниччині затримали жінку, яка ножем поранила свого співмешканця

Подія сталася 24 грудня у смт Турбів Липовецького району. Чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини госпіталізували до лікарні. Жінку затримали на місці злочину. За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

За словами т.в.о начальника відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області Андрія Фоміна, до поліції звернувся житель смт Турбів з повідомленням про те, що його сусід кричить і просить про допомогу.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що 29-річний потерпілий отримав ножові поранення від своєї співмешканки. Під час вживання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, в ході якого 30-річна правопорушниця завдала йому удар кухонним ножем в ділянку грудної клітини.

Чоловіка госпіталізовано.

Жінка затримана та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліцією розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області