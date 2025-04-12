На Вінниччині затримали зловмисника, який наніс смертельні тілесні ушкодження знайомому

Злочин стався 11 квітня в одному із сіл Гайсинського району. 48-річний зловмисник під час конфлікту наніс своєму 54-річному знайомому тяжкі тілесні ушкодження, які виявились для потерпілого смертельними. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

Повідомлення про те, що в одному з приватних будинків виявлено тіло його господаря без ознак життя до поліції надійшло від старости села.

Правоохоронці оперативно зібрали докази причетності до скоєного злочину 48-річного місцевого жителя – односельця. Поліцейські з’ясували, що чоловіки ввечері розпивали спиртні напої у помешканні потерпілого. Під час відпочинку між ними виникла суперечка, у в ході якої фігурант наніс товаришу близько десяти ударів металевим посудом по голові, внаслідок чого останній помер. Зловмисника затримали на місці події та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Наразі слідчі Відділення поліції № 2 Гайсинського райуправління повідомили правопорушнику про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області