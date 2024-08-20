На Вінниччині затримано серійних крадіїв, які «спеціалізувались» на офісах та магазинах

На рахунку двох раніше судимих затриманих близько десяти майнових злочинів. Під час вчинення останньої крадіжки підозрювані забрали з сейфа будівельної компанії майже 400 тисяч гривень. Для конспірації вони залишали свій автомобіль за кілька кілометрів та їхали до місця злочину на велосипедах. Поліція перевіряє підозрюваних до інших аналогічних злочинів на території регіону.

Затримали двох раніше судимих зловмисників віком 54 та 34 роки 16 серпня після вчинення останнього злочину. Вони вночі проникли на територію офісного приміщення у Вінниці, зламали сейф директора товариства і викрали майже 400 000 гривень.

Фігурантів також підозрюють у вчиненні ще двох аналогічних злочинів у Вінницькому районі – крадіжки з автосервісу 90 тисяч гривень та з магазину 50 000 гривень.

Також у поліції є докази причетності чоловіків ще 4 злочинних епізодів.

Під час проведення за їхніми місцями проживання обшуків, слідчі вилучили близько 300 тисяч гривень в національній та іноземній валюті, ноутбуки, викрутки, фомки, гідравлічний інструмент, одяг, взуття, яким вони користувались під час вчинення злочинів.

Викрили зловмисників оперативники Управління карного розшуку спільно з колегами з поліції Вінницького району.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

На період досудового розслідування суд обрав їм запобіжні – тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у сумі 2 000 000 гривень кожному.

Досудове розслідування у кримінальних проваджень здійснюють слідчі Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури. Такий злочин карається позбавлення волі на термін до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області