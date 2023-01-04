На Вінниччині зловмисник наніс смертельні тілесні ушкодження жителю міста Бар

2 січня працівники Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції затримали 39-річного правопорушника, який під час конфлікту побив до смерті товариша. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

За словами начальника Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Олександра Клименка, повідомлення про виявлення тіла 66-річного чоловіка за місцем проживання надійшло до поліції від родича потерпілого. На місце події одразу було направлено слідчо-оперативну групу поліції.

Проведеною судово-медичною експертизою встановлено насильницьку смерть чоловіка.

В ході першочергових слідчих та розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до цього злочину та затримали його за місцем проживання. Ним виявився 39-річний мешканець м. Бар. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Як з’ясувалось, декілька днів тому потерпілий у своєму помешканні разом із товаришем розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого гість наніс власнику квартири декілька ударів ногами, після чого втік з місця події. Травми, отримані потерпілим, виявились несумісними з життям. Чоловік невдовзі помер.

У вчиненому правопорушник зізнався. Він затриманий у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За цим фактом слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області