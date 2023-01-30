На Вінниччині зловмисник викрав з картки родича 45 000 гривень
27 січня працівники Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції встановили правопорушника, який з чужої банківської картки викрав гроші. Проводиться розслідування.
До поліції звернувся 78-річний мешканець Барської територіальної громади, з повідомленням про крадіжку коштів з його банківської картки. Чоловік розповів, що відсутність грошей він виявив напередодні при купівлі товару.
Як розповів керівник відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Олександр Клименко, під час виїзду на місце події поліцейські встановили причетність до скоєного 23-річного родича потерпілого. Зловмисник проживає в одному будинку з потерпілим.
Як з’ясувалось, кошти в сумі 45 000 гривень він періодично протягом півроку перераховував з пенсійної картки дідуся на свою.
Викрадені гроші правопорушник встиг витратити.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.
Слідством вирішується питання щодо повідомлення правопорушникові про підозру.
Відділ комунікації поліції Вінницької області