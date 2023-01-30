На Вінниччині зловмисник викрав з картки родича 45 000 гривень

27 січня працівники Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції встановили правопорушника, який з чужої банківської картки викрав гроші. Проводиться розслідування.

До поліції звернувся 78-річний мешканець Барської територіальної громади, з повідомленням про крадіжку коштів з його банківської картки. Чоловік розповів, що відсутність грошей він виявив напередодні при купівлі товару.

Як розповів керівник відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Олександр Клименко, під час виїзду на місце події поліцейські встановили причетність до скоєного 23-річного родича потерпілого. Зловмисник проживає в одному будинку з потерпілим.

Як з’ясувалось, кошти в сумі 45 000 гривень він періодично протягом півроку перераховував з пенсійної картки дідуся на свою.

Викрадені гроші правопорушник встиг витратити.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення правопорушникові про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області