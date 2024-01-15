На Вінниччині знешкоджено корупційно-ухилянтську схему, яку організував посадовець медичної служби

За сприяння в отриманні довідки про визнання особи обмежено придатною до проходження військової служби фігурант вимагав хабар в розмірі 2500 доларів. Правоохоронці затримали посадовця під час одержання ним неправомірної вигоди.

Викрили схему протиправної діяльності слідчі слідчого управління разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань за сприяння департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

За словами заступника начальника слідчого управління Євгена Кронівця, посадовець вимагав гроші у військового, який проходив військово-лікарську комісію у зв’язку із хворобою, за видачу останньому рішення про визнання його обмежено придатним до проходження військової служби. У разі, якщо боєць відмовився, працівник медичної служби клопотав за визнання людини повністю придатною.

Під час отримання хабаря 2500 доларів фігуранта затримали.

У ході обшуків поліцейські вилучили майже 15 тисяч доларів та понад 100 тисяч гривень, мобільні телефони, банківські картки, флеш-носії, печатки, штампи, документацію, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності.

12 січня за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Наразі проводяться процесуальні дії для встановлення усіх осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області