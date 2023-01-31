На Вінницькій митниці виявлено быльше сотні тисяч літрів незаконно ввезеного спирту, який хотіли пустити на контрафакт

Працівники ДБР викрили схему незаконного ввезення до України етилового спирту, з якого планувалось виготовляти контрафактну продукцію.

Зокрема, спільно з митниками було виявлено 4 вантажівки, які перевозили 116 тис. літрів спирту вартістю у майже 5 млн грн і прямували транзитом через нашу країну.

Маршрут був нетиповим та згідно із документами повинен був пролягати із Молдови до Польщі, хоча сертифікати якості продукції мали українське походження, що і викликало підозру у правоохоронців.

За оперативною інформацією, «ділки» не планували вивозити товар до Євросоюзу, а хотіли використати його в Україні для виготовлення незаконних підакцизних товарів.

Працівники Держмитслужби склали 4 протоколи щодо порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України. Винуватцям загрожує штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів.

Наразі вказаний товар тимчасово вилучений, надалі планується його конфіскація у дохід держави.

ДБР