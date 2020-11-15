На Виноградівщині 11-ти та 14-річний школярі викрали з торгового центру планшети та мобільні телефони

Особи неповнолітніх, які скоїли правопорушення, встановили. Частину речових доказів вилучили.

Днями поліцейські Виноградівщини отримали повідомлення про крадіжку в одному з місцевих торгових центрів. Йшлося про викрадення двох планшетів, трьох мобільних телефонів та смарт-годинника, які були викладені на продаж в одному з відділів торгового центру.

Працівники поліції опитали можливих свідків злочину та перевірили наявні записи з камер відеоспостереження. У результаті — встановили особи причетних до крадіжки. Ними виявилися двоє місцевих школярів віком 11-ти та 14-ти років.

В присутності батьків та інспекторів ювенальної превенції з хлопцями поспілкувалися дізнавачі поліції. Неповнолітні розповіли про свій план, за яким діяли: переконавшись у відсутності свідків, до приходу продавця відділу, забрали з-під прилавку техніку та непомітно її винесли. Згодом деякі гаджети їм вдалося продати. Інші речові докази поліцейські вилучили, після проведення необхідних слідчих дій техніку буде передано власнику.

За фактом крадіжки працівники підрозділу дізнання Виноградівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Наразі з батьками та дітьми працюють ювенальні поліцейські, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн