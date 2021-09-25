На Волині чоловік побив сусіда, який прийшов на «розбірки» з вилами

Потерпілий заявив, що сусід вкрав у нього мішок борошна, домашню птицю і різне приладдя.

Відповідний вирок виніс Луцький міськрайонний суд 20 вересня.

Відомо, що 28 березня о 17:30 потерпілий прийшов до дачного будинку, де перебував обвинувачений зі співмешканкою. Чоловік прийшов з вилами та почав сваритися із жінкою. Він звинувачував сусідів у тому, що ті вкрали у нього мішок борошна, також постійно крали домашню птицю і різне приладдя.

Обвинувачений вирвав з рук чоловіка вила та вдарив по обличчю. Коли той впав – сів на нього зверху та наніс ще декілька ударів по обличчю. Потерпілий отримав численні травми. Тілесні ушкодження відносяться до легких.

У суді потерпілий наполягав на суворій мірі покарання. У свою чергу обвинувачений вини фактично не визнав та показав, що діяв у межах самооборони. Однак, суд дійшов іншого висновку, адже в матеріалах справи не містилося будь-яких доказів, які б свідчили, що потерпілий мав намір завдати шкоду обвинуваченому.

Дослідивши всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді арешту строком на 3 місяці. // Діло