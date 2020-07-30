На Волині директора підприємства судитимуть за розтрату держмайна на півмільйона гривень

Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо завідуючого однієї з сортодослідних станцій Волинської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за фактом розтрати понад 560 тис грн, шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, навесні 2018 року посадовець вказав працівникам сільськогосподарського товариства, яке надавало державному підприємству послуги, більшу на 38 га площу земельних ділянок для обробітку.

Надлишкові площі були засіяні соняшником, а восени підприємство-підрядник зібрало урожай поза обліком, що дало можливість завідуючому сортодослідною станцією розтратити державне майно.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Волинської області