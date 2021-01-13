На Волині двох посадовців Державної екологічної інспекції затримали на хабарі у 1000 доларів 

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСБУ в області працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали начальників двох відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США.

Слідство вважає, що посадовці вимагали від суб’єкта господарювання ці кошти за зменшення розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря.

Обох чиновників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Пресслужба обласної прокуратури