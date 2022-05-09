На Волині киянин закликав до повалення конституційного ладу та виправдовував агресію РФ

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Києва у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ в Україні (ч. 2 ст.109, ч.2 ст.436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік переїхав з Києва після вторгнення РФ.

У своїх соцмережах він поширював матеріали на підтримку агресії РФ та коментарі із антиукраїнськими закликами, а також агітував насильницьким шляхом змінити конституційний лад в Україні і захопити державну владу.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Волинській області.

Офіс Генпрокурора