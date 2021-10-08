На Волині ліквідовано чергову схему фальсифікації міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Служба безпеки України ліквідувала чергову схему фальсифікації міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID. Організував її інженер-програміст однієї з районних лікарень на Волині.

За інформацією спецслужби, зловмисник використовував електронний цифровий підпис лікарів медзакладу для доступу до електронної системи «eHealth». Бланки свідоцтв він роздруковував у своєму робочому кабінеті. «Клієнтів» чоловік знаходив серед пацієнтів лікарні або через інтернет.

За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2000 гривень. Свідоцтво без внесення даних до електронної системи — 1500 гривень.

За час існування «бізнесу» працівник медзакладу вніс до системи близько 50 недостовірних записів про вакцинацію жителів Волинської області.

Наразі правоохоронні органи встановили імена усіх громадян, які скористались протиправними послугами зловмисника. Іхні дані будуть видалені із системи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії задля виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

СБУ