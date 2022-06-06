На Волині на 7 років втрапив за ґрати ветеринар, який збував психотропи

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 31-річним жителем селища Турійськ незаконного вирощування конопель та придбання, зберігання з метою збуту і збуту психотропних речовин (ч.1 ст. 310, ч. 2 ст. 307 КК України).

У травні-червні 2020 року правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком, який працював лікарем ветеринарної медицини в державному контролюючому органі, громадянам психотропних речовин (амфетаміну та PVP).

Окрім того, під час обшуку за місцем його проживання виявили незаконні посіви конопель.

Попри те, що своєї винуватості у вчиненні злочинів волинянин не визнав, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Згідно з вироком Рожищенського районного суду, наступних сім років чоловік відбуватиме покарання за гратами.

Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.

Пресслужба обласної прокуратури