На Волині п’яний в’язень намагався вбити працівника колонії

На Волині п’яний в’язень Цуманської виправної колонії під час профілактичної бесіди намагався вбити працівника установи.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

7 серпня у кабінеті відділу нагляду і безпеки під час проведення профілактичної бесіди п’яний засуджений намагався вбити працівника колонії – інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ «Цуманська виправна колонія (№84)», старшого лейтенанта внутрішньої служби.

В’язень погрожував правоохоронцю вбивством та, діставши саморобний ніж, намагався вдарити ним в шию, однак був знешкоджений працівником колонії.

У суді засуджений визнав свою вину та просив суворо його не карати. Натомість потерпілий працівник колонії зазначив, що претензій морального та матеріального характеру до засудженого не має. Він поклався на думку суду щодо міри покарання.

Відтак, в’язня визнали винним та призначили йому покарання у виді двох років позбавлення волі, приєднавши невідбуту частину покарання, остаточно призначивши покарання у виді позбавлення волі на п’ять років та шість місяців. // Волинські новини