На Волині п’яний водій врізався в дерево: одна пасажирка загинула, ще двоє постраждали (фото)

ДТП сталася близько 13 години 26 квітня між населеними пунктами Заболоття — Тур (колишній Ратнівський район).

Водій автомобіля Citroen Jumpy не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та зіткнувся з деревом.

У ДТП тілесних ушкоджень зазнали двоє пасажирів – 48-річний чоловік та 44-річна жінка, вони — жителі села Тур. 54-річна мешканка Заболоття від отриманих травм загинула на місці події.

Водій транспортного засобу не постраждав. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп‘яніння. // Вартові еспресо