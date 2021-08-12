На Волині поліцейський взяв хабар від водія бензином

На Волині поліцейський взяв хабар пальним і за це не притягував порушника до адміністративної відповідальності.

Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими другого слідчого відділу (із дислокацією у місті Луцьку) ТУ ДБР у Львові кримінальному провадженні про неодноразове одержання неправомірної вигоди поліцейським сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Слідство встановило два факти одержання правоохоронцем у травні 2021 року неправомірної вигоди у вигляді палива для заправки автомобіля за непритягнення до адміністративної відповідальності громадянина, який не мав документів на право керування транспортним засобом і був зупинений за порушення Правил дорожнього руху.

Викрили ж поліцейського 14 травня 2021 року під час одержання від цього ж громадянина неправомірної вигоди у сумі 6400 гривень.

Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів правоохоронець постане перед судом. // Діло