На Волині поліція перевіряє інформацію про можливе перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

Сьогодні в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, в якому можуть вбачатися ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

За цим фактом поліція реєструє відомості в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

На місці працює слідчо-оперативна група, всі деталі та обставини будуть з’ясовані та повідомлені згодом.

Сектор комунікації поліції Волинської області