На Волині поліція перевіряє інформацію про можливе перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
Сьогодні в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, в якому можуть вбачатися ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
За цим фактом поліція реєструє відомості в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).
На місці працює слідчо-оперативна група, всі деталі та обставини будуть з’ясовані та повідомлені згодом.
Сектор комунікації поліції Волинської області
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