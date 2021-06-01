На Волині судитимуть серійного викрадача автівок, який завдав шкоди майже на ₴300 тисяч

Слідчі ГУНП у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про незаконні заволодіння транспортними засобами. Обвинувальний акт щодо підозрюваного у викраденні трьох автомобілів лучан сьогодні скеровано до суду.

Повідомлення про викрадення автомобілів до поліції надходили у січні, лютому та березні з міст Луцька та Ковеля. Зловмисник, використовуючи металеві викрутки та зламуючи водійські дверцята, проникав усередину транспортних засобів, зламував замки запалювання та приводив самостійно в рух автомобілі.

Оперативники встановили, що злочини скоював 37-річний мешканець Ківерець, раніше судимий за крадіжки та розбої. Поліцейські провели численні оперативно-розшукові заходи та з’ясували, що порушник переганяв викрадене в Житомирську область на станцію техобслуговування, де реалізовував з корисливою метою. Наразі вилучено три легковики: Volkswagen Passat та дві AUDI А6.

Слідство обґрунтовано вважає, що зловмисник причетний і до крадіжок автомобілів з інших областей України: усіх їх він реалізовував на згадану СТО.

19 травня за процесуального керівництва обласної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом), суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт на 2 місяці. Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області