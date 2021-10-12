На Волині в лісі спіймали ґвалтівника, який місяць тому втік із зали суду

Операція з розшуку зловмисника тривала більше трьох тижнів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Волинської області.

Втікача Сергія Плотнікова підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема – у викраденні людини, розбійному нападі, зґвалтуванні, незаконному поводженні зі зброєю, крадіжці та інших.

Сьогодні, 11 жовтня, зловмисника затримали на околиці Любешова, поблизу лісового масиву. Відомо, що протягом цього часу він переховувався в різних місцях. Нині з ним проводять необхідні слідчі дії. // Діло