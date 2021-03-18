На Волині за вбивство розшукують 32-річного чоловіка (фото)

Волинські правоохоронці розшукують мешканця Одеської області Карастана Василя Васильовича, 16 лютого 1989 року народження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.

Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження розшукуваного, негайно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-0382 або 102. // visnyk.lutsk.ua