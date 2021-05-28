На Волині затримали кримінального «авторитета» з санкційного списку РНБО

Громадянина Грузії, який був включений до списку «кримінальних авторитетів», які потрапили під санкції РНБО, затримали на Волині та видворили з держави.

Про це інформує обласна міграційна служба.

Завдяки шлюбу з Українкою «злодій в законі» мав посвідку на постійне проживання.

В міграційній службі повідомили, що чоловіка затримали працівники Управління стратегічних розслідувань. Він координував дії злочинців та кримінальних угруповань на Волині, організовував розподіл коштів між ними, підтримував тісний зв’язок з вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

«Кримінальному авторитету»скасували документ на право перебування на території України та, в супроводі правоохоронців, примусово повернули на батьківщину. Чоловіку надалі заборонено в’їзд на територію нашої держави. // Суспільне