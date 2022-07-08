На Волині затримали трьох чоловіків, які за хабар намагалися виїхати з країни

Під час війни ухилянти намагалися втекти за кордон, сподіваючись підкупити прикордонників Волині. Нацполіція та військова прокуратура завадила їх планам.

Поки українські військові ціною власного життя боронять нашу землю, знаходяться чоловіки, які вирішують вчинити «мужній» вчинок – втекти з країни. Щоправда цього разу на заваді їм стали працівники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

На пункті прикордонного контролю «Ягодин», що на Волині, 44-річний чоловік хотів виїхати до Польші. За незаконний перетин державного кордону ухилянт запропонувати інспектору прикордонної служби неправомірну вигоду – 3000 доларів США. Фігуранта затримали на передачі грошей.

Ще двоє чоловіків із Київщини та Житомирщини також спробували домовитись з прикордонником у пункті державного пропуску «Устилуг» Волинської області. Працівники УДВБ НПУ спільно з колегами з внутрішньої безпекою ДПС та слідчими волинської поліції, затримали чоловіків під час передачі «відкупних» — 3000 доларів США. Гроші вилучено.

Наразі всім трьом фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України