На Волині завершено досудове розслідування за фактом привласнення коштів комунального підприємства

Своїми протиправними діями фігуранти завдали збитків підприємству на понад мільйон гривень.

Зловмисники — службові особи одного із комунальних підприємств м. Ковеля, які діяли у складі організованої злочинної групи.

Так, у період з січня 2018 по лютий 2020 року посадовці здійснювали фіктивне працевлаштування громадян на різні посади та завідомо вносили неправдиві відомості до їх табелів обліку використання робочого часу. Надалі це проводили по бухгалтерських обліках, а кошти перерахували на банківські рахунки фіктивно працевлаштованих осіб, які фактично перебували за кордоном. Таким чином, підозрювані заволоділи коштами підприємства на понад мільйон гривень.

У рамках досудового розслідування поліцейські провели низку санкціонованих обшуків, під час яких вилучили ряд речових доказів.

Усім трьом учасникам групи слідчі, за процесуального керівництва прокуратури області, повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування слідчі поліції завершили. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Волинської області