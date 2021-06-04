На Волинській митниці у одного з начальників митного посту вилучили понад $700 тис. (відео)

На виконання рішення Ради Національної безпеки і оборони Державне бюро розслідувань проводить системну роботу щодо викорінення корупції, у тому числі на митниці

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України.

Встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.

Схема організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.

Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704,3 тис. доларів США.

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника митного посту.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ТУ ДБР у Львові.

ДБР