На Волині 10 років ов’язнення за умисне вбивство отримав уродженець міста Баку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 34-річного азербайджанця, мешканця села Гута Ковельського району, винуватим в умисному вбивстві (ч. 1 ст.115 КК України).

Доведено, що майже опівночі 04 червня 2024 року нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, шість разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова.

Потерпілий помер на місці події.

Суд призначив обвинуваченому, який перебуває під вартою, покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури