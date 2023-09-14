На Волині 47-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні умисного вбивства
Волинянину загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Трагедія трапилася учора, 13 вересня, у селі Озерці на Горохівщині. Під час застілля між 47-річним вітчимом та 30-річним пасинком розпочався конфлікт у ході якого вітчим вдарив хлопця ножем.
Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet