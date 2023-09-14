На Волині 47-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні умисного вбивства

Волинянину загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Трагедія трапилася учора, 13 вересня, у селі Озерці на Горохівщині. Під час застілля між 47-річним вітчимом та 30-річним пасинком розпочався конфлікт у ході якого вітчим вдарив хлопця ножем.

Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області