На Волині директора Шацького національного природного парку підозрюють у вчиненні злочинів у складі організованої групи

Прокурори Волинської обласної прокуратури повідомили директору Шацького національного природного парку про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених організованою групою, шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у використанні завідомо підробленого документа (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовиця, залучивши у злочинну схему співмешканця та кількох підлеглих, прийняла на роботу чотирьох людей, які фактично роботи не виконували і не були присутні на робочому місці, забезпечила внесення упродовж жовтня 2021 року – червня 2022 року в табелі обліку використання робочого часу неправдивих відомостей про них і підписувала ці табелі.

Таким чином цим працівникам було виплачено заробітну плату, відтак розтрачено майже 680 тисяч гривень із бюджету. Усі ці кошти, як з’ясувалося, «працівники» віддавали роботодавцю.

Окрім того, директор парку залучила підприємця у злочинну схему задля заволодіння шахрайським шляхом державними коштами.

Уклавши договір про надання послуг за програмою «муніципальна няня», які насправді не надавалися, посадовиця подала документи на відшкодування їй витрат на їх оплату в загальній сумі 23052 гривні та отримала ці кошти.

Триває досудове розслідування.

Вирішується питання про зміну підозрюваній запобіжного заходу та про відсторонення її від посади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури