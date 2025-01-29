На Волині ліквідовано підпільний цех з потужностями у понад 500 тис. цигарок на місяць

Від реалізації фальсифікованої продукції ділки щомісяця отримували близько 1 млн грн прибутку. Готовий товар зловмисники продавали під логотипами українських виробників. Після проведення слідчих дій організаторам незаконного виробництва може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Підпільну «мануфактуру» викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. «Виробництво» цигарок ділки розмістили у гаражному приміщенні на території приватної садиби в одному з сіл регіону, де облаштували лінію зі спеціальним обладнанням.

Сировину, поліграфію, папір та інші комплектуючі для виготовлення цигарок з фільтром зловмисники замовляли поштою або через мережу Інтернет, а вже готову продукцію реалізовували через точки роздрібної торгівлі у межах Волинської області.

Потужності підпільного цеху дозволяли тютюновим «бізнесменам» виготовляти понад пів мільйона фальсифікованих цигарок і отримувати близько 1 млн грн прибутку кожного місяця.

За результатами проведеного обшуку у прибудинковому приміщенні, де розміщувалося незаконне виробництво, правоохоронці вилучили 4 станки для набивки цигарок та пристрої для обгортання упаковок, картонно-пакувальні заготовки, понад 10 тис. пачок готової продукції, 150 кг тютюну, а також гільзи та фільтри для цигарок. Загальна вартість вилученого становить близько 2 млн грн.

Наразі триває досудове розслідується, встановлюється коло осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.

Заходи з викриття проводилися у співпраці з працівниками 6-го управління ДВКР СБ України та 6-го прикордонного Волинського загону ДПС України за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо: в Чернівецькій області Нацполіція ліквідувала масштабну підпільну тютюнову фабрику та вилучила майна на 15 млн грн.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України