На Волыни неизвестные бросили гранату в канцелярию суда (фото, видео)

В Любомльском районном суде Волынской области неизвестные бросили в помещение канцелярии гранату.

Об этом сообщает «Район.in.ua».

Иницидент произошел 15 января. В 5:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в помещении Любомльского районного суда, в канцелярии.

Впоследствии стало известно, что неизвестные бросили гранату или зажигательную смесь и спровоцировали пожар.

Подожгли именно судебную канцелярию, где хранятся все документы.

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Фото, видео: Наша Жизнь

В результате пожара никто не пострадал. На месте работала следственно-оперативная группа. Работники суда устанавливают размер нанесенного ущерба.

На месте пожара обнаружили остатки гранаты РГД-5 и емкости с легковоспламеняющейся смесью.

Между тем, в суде сообщили, что вынуждены временно прекратить осуществление правосудия, прием и отправку любой корреспонденции с 17 января и в течение, по крайней мере, 2-4 недель. // Преступности.НЕТ