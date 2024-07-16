На Волині неповнолітній скутерист відправив пішохода у лікарню
Автопригода трапилася учора, 15 липня, на вулиці Стадіонна у селищі Заболоття.
15-річний місцевий житель, керуючи скутером Navigator, допустив наїзд на пішохода, 31-річного жителя селища, який рухався проїжджою частиною у зустрічному напрямку.
Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Транспортний засіб вилучили.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet